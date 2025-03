Monza Nesta | Inter fortissima ma magari ci concede qualcosa Inzaghi…

Leggi su Ilnerazzurro.it

Domani a San Siro sarà la serata di, sfida valevole per la 28^ giornata di A, partita che potrebbe garantire all’in caso di esito positivo l’allungo a +4 sul Napoli di Antonio Conte per una notte ma, cosa più importante, il mantenimento del primo posto in classifica.Dall’altro lato, il, squadra squadra fanalino del campionato, cerca il colpo del testacoda al Meazza, cullandosi sui dolci ricordi del recente passato. I nerazzurri non hanno quasi mai avuto vita facile con il, eccetto l’1-5 del gennaio 2024. Si annoverano infatti svariati pareggi, come l’1-1 del match di andata della stagione corrente, o addirittura lo 0-1 di aprile 2023 con mattatore Caldirola dagli sviluppi di calcio piazzato.Le parole dialla vigilia diRisultati che regalano ad Alessandroquantomeno la speranza di poter uscire da San Siro con un risultato positivo, un’impresa che l’allenatore brianzolo non reputa totalmente impossibile visto il momento ricco di impegni dei nerazzurri: “La dobbiamo prendere così, con leggerezza.