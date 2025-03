Inter-news.it - Monza, i convocati per l’Inter: 25 nella lista di Nesta. 6 assenze confermate!

Leggi su Inter-news.it

Alla vigilia della sfida contro, Alessandrosvela idel suo. Saranno venticinque i giocatori a disposizione domani sera a San Siro.VERSO INTER-– Domani sera, alle ore 20.45, il fischio d’inizio di Inter-per la ventottesima giornata di Serie A. San Siro è pronto ad accogliere nuovamente la squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla trasferta di Champions League a Rotterdam, per trascinarla alla vittoria nell’incontro con gli uomini di Alessandro. Alla vigilia della gara vengono svelati i giocatoridelin occasione della sfida con l’attuale prima in classifica. Sono venticinque i giocatori a disposizione per il club brianzolo, con la conferma di alcuni recuperi importanti, come quello di Gianluca Caprari, preannunciati in conferenza stampa.