Sport.quotidiano.net - Montevarchi e Sangiovannese scendano in campo con le maglie azzurre e rossoblù

Arezzo, 07 marzo 2025 – La richiesta è arrivata da più parti, non solo da giornalisti come Leonardo De Nicola e Giustino Bonci, ma anche da molti tifosi, tra cui gli "storici" supporter dellae l'associazione Memoria. Domenica si gioca al Brilli Peri il 106° derby del Valdarno e sarebbe auspicabile che, una volta tanto, scendessero incon letradizionali che trasudano di storia gloriosa:per l'Aquila e azzurra per il Marzocco, che sono anche i colori simbolo delle due città. Il mondo è cambiato e anche in serie A vediamo i calciatori indossare divise spesso bizzarre, che nulla hanno a che vedere con quelle originarie. Spesso sono per motivi di sponsorizzazioni, altre volte, giustamente, per decisione degli arbitri, soprattutto quando i colori si possono confondere.