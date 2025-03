Lanazione.it - Montespertoli, le porte di Casa Sartori si aprono per le visite dei cittadini

Firenze, 7 marzo 2025 - Il nuovo impianto di digestione anaerobica diin provincia di Firenze, considerata un'eccellenza nella gestione sostenibile dei rifiuti organici e il più importante biodigestore del centro Italia, apre le suealledei residenti nel territorio comunale. L'iniziativa, dal 15 al 22 marzo, voluta dal Comune die organizzata in collaborazione fra amministrazione comunale e Alia Multiutility, permetterà ai partecipanti di conoscere da vicino il funzionamento dell'impianto die i processi di produzione di biometano e compost. Per partecipare alleguidate è necessario essere residenti nel Comune died effettuare la prenotazione via e-mail all'indirizzo [email protected] . Il tour nell'impianto dura circa un'ora, e i visitatori saranno guidati dai tecnici di Alia, che illustreranno le caratteristiche e il ruolo strategico della struttura.