Montervino | Il Napoli da qui alla fine non sbaglierà più l’approccio alle partite Su Conte…

Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli e d.s. della Virtus Francavilla, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Conte è un 'comandante', e al club serve un decisionista. Magari un futuro lo sarà un dirigente, ma per ora è il tecnico il leader. La Juventus non è da temere perché è inferiore. Per me la Juventus non è da temere perché è inferiore, anche in modo netto, alle prime tre. Nonostante il campionato mediocre che sta disputando è tornata in lizza, è a -6 ed ha l'unico obiettivo stagionale nel provare a vincere lo scudetto. Diciamo che un verdetto lo avremo con maggiore oggettività dopo la gara con l'Atalanta. Sarà crocevia per entrambe. Per me il Napoli da qui alla fine non sbaglierà più l'approccio alle gare, e non dico con questo che le vincerà tutte.