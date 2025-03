Montemurlo intitola una strada a Luana D’Orazio | ok dalla Prefettura

Leggi su Corrieretoscano.it

– Ci sarà ufficialmente auna via dedicata a, vittima di un incidente sul lavoro nel 2021.La nuovadi collegamento tra via Aldo Moro e via Livorno, nella zona commerciale di, sarà infattita alla giovane madre vittima di un tragico infortunio sul lavoro in una ditta di Oste il 3 maggio 2021 e diventata simbolo delle vittime delle morti bianche.Le ultime riserve, dopo l’annuncio fatto dal sindaco Simone Calamai nelle scorse settimane, sono cadute con il decreto di autorizzazione delladi Prato recapitato proprio in questi giorni al Comune. Attraverso un iter istruttorio molto rapido, laha così autorizzato ufficialmente il Comune a procedere con l’zione dellanonostante per la legge bisognerebbe attendere dieci annimorte della persona a cui si vuole dedicare la