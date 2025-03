Tarantinitime.it - Montemesola, torna l’incubo gatti avvelenati

Tarantini Time QuotidianoAncora una volta l’inciviltà prende il sopravvento e la brutalità umana si scaglia contro piccoliindifesi. Sono almeno sette iuccisi negli ultimi giorni a. Da quanto abbiamo appreso, grazie anche alle segnalazioni dei lettori, quattro di questi sarebbero stati trovati morti nei pressi di Via Vittorio Emanuele, angolo con via Internò, altri invece in piazza Immacolata. Tutti con schiuma alla bocca, chiaro sintomo di avvelenamento. Diverse sono state infatti le segnalazioni giunte in redazione per dare spazio alla notizia nella speranza di beccare il malfattore che si diverte ad uccidere povere bestie innocenti. L’invito è quello di segnalare alle forze dell’ordine ogni atteggiamento sospetto e di rimuovere tempestivamente cibo o altro collocato per strada.