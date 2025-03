Terzotemponapoli.com - Montefusco: “Raspadori non avrebbe spazio nel 4-3-3”

Vincenzo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Focus della discussione è stato il modulo di gioco del Napoli di Conte. L’ex calciatore ed allenatore prediligerebbe il 4-3-3. Infine un cenno anche alla prossima avversaria degli azzurri: la Fiorentina di Palladino. Di seguito le sue dichiarazioni alla trasmissione radiofonica.: “Magari Conte potrebbe optare per il 4-3-3 con Spinazzola alto“Così l’ex calciatore: “ha fatto dei goal, è vero, ma ha giocato poco con la squadra. Lo tengo in campo perché è in un momento di grazia, ma io sono sempre per il 4-3-3 e in questo modulo non ci sarebbeper lui. Magari Conte potrebbe optare per il 4-3-3 con Spinazzola alto. Lobotka non è il Lobotka che conosciamo, Gilmour è stato preso per sostituirlo eventualmente.