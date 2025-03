Gamerbrain.net - Monster Hunter Wilds: Effetti di Stato sulle Armi

In, scegliere la giusta arma è fondamentale per il successo nelle cacce. Tra le opzioni disponibili, una delle decisioni più importanti è la scelta traElementali econdi.Cosa Sono lecondi?Lecondinon infliggono solo danno grezzo, ma applicano un effetto speciale al mostro colpito. Glidisponibili sono:Sonno – Il mostro si addormenta, diventando vulnerabile a un attacco devastante al risveglio.Paralisi – Immobilizza il mostro per un breve periodo, lasciandolo esposto agli attacchi.Veleno – Drena lentamente la vita del mostro con danni nel tempo.Esplosione – Dopo un certo numero di colpi, genera un’esplosione che infligge un ingente danno istantaneo.Ogni effetto ha applicazioni strategiche diverse e può risultare più o meno efficace a seconda del mostro affrontato.