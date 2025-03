Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, è in arrivo una nuova patch su console e PC, ecco i bug che risolve

Capcom ha annunciato l’della1.000.05.00 di, prevista per il 10 marzo su tutte le piattaforme. Il publisher giapponese ha precisato che questo aggiornamento è stato pensato per correggere vari bug segnalati dai giocatori sin dal lancio del gioco, sebbene non introduca miglioramenti diretti alle performance. L’installazione sarà obbligatoria per poter continuare a giocare online.Tra i principali problemi risolti, troviamo la correzione di un bug che attivava erroneamente alcune abilità dell’equipaggiamento, oltre ad un exploit che permetteva di ottenere oggetti e ricompense ripetutamente in determinate condizioni. Inoltre, è stato risolto un errore che impediva l’attivazione degli inviti a tavola di Azuz e Sild, nonostante la notifica comparisse nella mappa.