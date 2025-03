Juventusnews24.com - Mondiale per Club Juve, cifre fisse e variabili: svelata la ripartizione del montepremi da un miliardo. Tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24per, sono state rese note anche leper isulAmmonterà ad undi euro ilcomplessivo delper. A rappresentare l’Italia, come noto, saranno Inter entus. Il quotidiano spagnolo Marca è entrato nelo, svelando tutte le ripartizioni della mostruosa cifra. Ilbianconero avrà garantiti circa 18/19 milioni di euro.PER– «Ladelda 1di dollari (929 milioni di euro): 500 milioni di euro fissi, 429 milioni di euro. I 12europei si spartiranno il 65% del fisso, ovvero 284 milioni: 10 mln per+ una parte legata al ranking e alla visibilità. Il Real Madrid, ad esempio, è primo in graduatoria e riceverà 35 mln fissi, l’Atletico Madrid è ottavo su 12 e riceverà 20 mln fissi.