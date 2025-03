Mondiale per Club in chiaro e gratis | ecco chi trasmetterà le gare

Leggi su Ilnerazzurro.it

perin. Nasce oggi una nuova collaborazione tra DAZN e Mediaset. La piattaforma di streaming detentrice dei diritti della nostra Serie A ha infatti optato per una partnership con Mediaset per quanto riguarda il nuovoper, competizione che prenderà il via il 14 giugno e che vedrà impegnate Inter e Juventus.perinsu MediasetDAZNtutte e 63 le partite previste, e lo farà in forma gratuita. Mediaset, invece, avrà la possibilità di trasmettere una partita al giorno in, con questa che coinciderà con una delle più importanti che si disputeranno nella fascia serale. Obiettivo della collaborazione è quello di garantire il giusto palcoscenico di visibilità alla competizione, nonché aumentare e non poco gli ascolti di entrambe le realtà che, come ritenuto e riportato da Calcio e Finanza, hanno iniziato questo binomio con la volontà di non interromperlo nel breve termine, lasciando spalancate così le porte a nuove possibile partnership future.