Mondiale per Club, c'è l'accordo per i diritti TV tra Dazn e Mediaset: tutti i dettagli!

di Redazioneper, c’èper iTV tra! Ecco quali partite verranno trasmesse in chiaroCome riportato da Calcio e Finanza,annunceranno nelle prossime ore l’intesa per la trasmissione delperFIFA 2025, competizione dove saranno l’Inter e la Juventus a rappresentare l’Italia.trasmetterà in co-esclusiva, in Italia, una partita al giorno in chiaro tra le migliori in programma nella fascia serale, mentre solo susarà possibile seguire gratuitamente, tutte le 63 partite delperFIFA 2025. Di seguito isultrovato per itv.PER– «Questa estatesarà la piattaforma di riferimento globale del calcio grazie alstorico siglato con FIFA per trasmettere in chiaro e gratuitamente tutte le 63 partite delperFIFA 2025.