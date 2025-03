Ilnapolista.it - Mondiale per club, accordo Dazn-Mediaset: un match al giorno sarà trasmesso in chiaro (C&F)

Oggi è atteso l’annuncio ufficiale per l’intesa diin merito alla trasmissione delper2025.traper trasmettere ilperCalcio e Finanza riporta che, grazie a questotrasmetterà in co-esclusiva una partita alindella fascia serale, mentre solamente supossibile seguire gratuitamente tutti i.Il Ceo diStefano Azzi ha dichiarato in merito all’esclusiva della piattaforma:«Con ilper, per la prima volta una singola piattaforma,, porterà una competizione perdi alto livello gratuitamente a tutti i tifosi nel mondo, in più lingue. Sessantatré sfide disponibili tutte solo su, insieme a contenuti esclusivi. La nostra app rimarrà sempre accesa grazie a un ricco palinsesto che accompagnerà tutti i tifosi di calcio in vista delle amichevoli estive.