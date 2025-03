Inter-news.it - Mondiale per Club, accordo DAZN-Mediaset: novità riguardano anche Inter!

Ilpersi disputerà negli Stati Uniti da giugno a luglio del 2025: di seguito le ultimerelative alla diffusione delle partite della competizione, con l’coinvolta direttamente.IL PUNTO – Ilper, nel suo nuovo formato, si svolgerà nell’estate del 2025 e comprenderà 32 squadre, tra cui l’e la Juventus. Per quanto riguarda la diffusione dei match della competizionenazionale,ne consentirà la fruizione in via completa, avendo sottoscritto unper poterne permettere la fruizione da parte degli utenti. Delle 63 sfide che si giocheranno negli Stati Uniti, una partita al giorno sarà trasmessa in chiaro danella fascia serale. Come riportato da Calcio e Finanza, l’obiettivo alla base dell’intesa è quello di ampliare ulteriormente l’accesso alle partite.