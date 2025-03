Davidemaggio.it - Mondiale per Club 2025 su DAZN e Mediaset

Leggi su Davidemaggio.it

Nella prossima estatate andrà in scena negli Stati Uniti la prima edizione delper, nuova competizione di calcio organizzata dalla FIFA, che vedrà impegnate 32 squadre tra cui Inter e Juventus. In Italia il torneo sarà trasmesso interamente da, mentregarantirà in chiaro una partita al giorno.persuGrazie all’accordo di sublicenza, dunque, la TV di Pier Silvio Berlusconi trasmetterà in co-esclusiva un match ogni giorno tra i migliori in programma nella fascia serale, mentre soltanto susarà possibile seguire gratuitamente tutte le 63 partite delper.Con ilperFIFA, per la prima volta una singola piattaforma,, porterà una competizione perdi alto livello gratuitamente a tutti i tifosi nel mondo, in più lingue .