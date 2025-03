Lettera43.it - Mondiale per club 2025, accordo Dazn-Mediaset: una partita al giorno in co-esclusiva

hanno stipulato unper la trasmissione delle partite del primoper, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Sulla piattaforma streaming, che detiene i diritti globali per l’intero evento, sarà possibile vedere, come già annunciato, tutti i 63 match della competizione gratuitamente, mentre per quanto riguarda il Biscione, trasmetterà unaalin co-. Si tratterà, nello specifico, del miglior incontro della fascia serale. La notizia arriva a poche ore di distanza dalla partnership trae Tnt Sports negli States, con cui le emittenti di proprietà di Warner Bros. Discovery potranno trasmettere 24 partite dai gironi fino alla fase a eliminazione diretta.sulper: i commenti delle aziendeFortemente voluta dalla Fifa, la prima edizione delperpartirà il 14 giugno a Miami e riunirà 32 fra le migliori squadre del pianeta, che hanno conquistato il pass in base al ranking.