Lanotiziagiornale.it - Molestie nei pubblici uffici, occhio che non vede…

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Sono 1200 le segnalazioni raccolte dalla Fp Cgil sullenei luoghi di lavoro. Non un’eccezione, ma una norma silenziosa. Il 43,2% delle persone intervistate non sa nemmeno se esista un codice per prevenirle, il 30,4% è certo che non ci sia. E il risultato è evidente: chi subisce tace. Il 74,6% denuncia una totale assenza di consapevolezza, il 70% ritiene insenti i servizi di supporto. Perché se il problema non si vede, allora – per chi comanda – non esiste.Eppure c’è un’identità precisa dietro le: chi le perpetra ha quasi sempre un grado più alto. Il legame tra potere e violenza è chiaro nei numeri, con un livello di correlazione che raggiunge 8,5 su 10. È un sistema che si autoalimenta, dove il silenzio è imposto con le minacce. Denunciare significa esporsi: il timore di ripercussioni sul lavoro o sulla carriera si attesta tra il 6,7 e il 6,92 su 10.