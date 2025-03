Torinotoday.it - Modifiche alla viabilità per 'Just The Woman I Am' in centro a Torino: strade chiuse e divieti di sosta

Leggi su Torinotoday.it

Domenica 9 marzo si svolgeTheI Am, la manifestazione che raccoglie fondi per la ricerca universitaria sul cancro tramite una camminata/corsa non competitiva di circa 5 Km. La partenza è fissata alle 15.30 in viale Virgilio al Parco del Valentino con arrivo in piazza Castello.