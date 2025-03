Arezzonotizie.it - Modifiche ai percorsi bus per lavori in via Mecenate

Ad Arezzo a causa disulla sede stradale, dalle 8.30 di lunedì 10 marzo e fino alle 19 di venerdì 18 aprile 2025, sarà istituito il divieto di transito in vialenel tratto compreso tra l’intersezione con via Tortelli e via Benedetto da Maiano.Le linee bus di at Q, SI381 e U.