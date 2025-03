Dday.it - Mistral OCR converte PDF in Markdown per ottimizzarne l'uso negli LLM. Dubbi sulle prestazioni

Leggi su Dday.it

Per gli LLM è fondamentale lavorare su del testo grezzo, per questoha realizzato un sistema OCR che estrapola dai PDF testo ma anche tabelle e immagini. Tuttavia, ledichiarate non rispecchiano la realtà.