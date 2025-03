Secoloditalia.it - Misteriosa scomparsa delle farfalle negli Usa: in vent’anni, il 20% in meno. Ecco perché vanno salvate

Leggi su Secoloditalia.it

Stati Uniti ‘spariscono’ le. E a un ritmo allarmante. Sono più di un quinto inrispetto a 20 anni fa, rivela un nuovo studio pubblicato su Science. Salvarle è una questione urgente. I numeri parlano chiaro: -22% tra il 2000 e il 2020.Lo studio analizza i dati raccolti su 12,6 milioni di avvistamenti dinell’ambito di oltre 76.000 ricerche per 35 programmi di monitoraggio. Con l’aiuto di modelli statistici sono stati studiati i ‘comportamenti’ di 342 specie. E i risultati del ‘maxi censimento’ sono preoccupanti: per il 33% si parla di un calo significativo degli esemplariultimi venti anni, particolarmente grave per 107342 specie che hanno perso più della metà della ‘popolazione’. E tra queste ultime ce ne sono 22 con perdite superiori al 90%, sottolineano i media americani che rilanciano lo studio.