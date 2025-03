Mistermovie.it - Mister Movie | The White Lotus 3: Walton Goggins Morso da un Serpente sul Set, Racconta l’Accaduto

Leggi su Mistermovie.it

Le riprese della terza stagione di The, ambientate in una location esotica, hanno portato a un'esperienza inaspettata per l'attore. Durante un'apparizione al Jimmy Kimmel Live!,hato di essere statoda unsul set.L'Incidente Durante le Riprese:da unNella serie, il personaggio di, Rick, si droga e libera dei serpenti, con conseguenze pericolose. Durante le riprese di una scena simile,ha avuto un'esperienza reale con un. "Mentre tiravo fuori il, lui non voleva venire, giusto? E così ilsi è girato e mi ha", hato.La Reazione di: Tra Spavento e Preoccupazioneha ammesso di aver reagito con spavento, urlando "Oh mio Dio, sono statoda un!".