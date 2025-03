Mistermovie.it - Mister Movie | The Voice Senior Anticipazioni Terza Puntata delle Blind Auditions

Stasera, Rai 1 trasmetterà ladi The, il talent show che celebra le voci over 60. Antonella Clerici condurrà la serata, affiancata dai coach Loredana Berté, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa.The: Emozioni e Talenti Over 60 nellaLasarà dedicata alle, le audizioni al buio in cui i coach ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Solo la voce potrà convincerli a voltarsi e ad aggiungere il concorrente alla propria squadra.Strategie dei Coach: Blocchi e Seconde ChanceI coach avranno a disposizione due strumenti strategici: il tasto Blocco, per impedire a un altro coach di scegliere un concorrente, e il tasto Seconda Chance, per dare una seconda opportunità a un concorrente che non ha convinto al primo tentativo.