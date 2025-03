Mistermovie.it - Mister Movie | Morta Pamela Bach, Attrice di Baywatch, Scompare a 62 Anni

conosciuta per il suo ruolo ined ex-moglie di David Hasselhoff, è deceduta all'età di 62. La notizia è stata confermata dalle autorità di Los Angeles.Tragica Scoperta nella Residenza di Hollywood HillsLaè stata trovata nella sua abitazione situata nelle colline di Hollywood, mercoledì 5 marzo. L'ufficio del medico legale di Los Angeles ha stabilito che la causa della morte è stata il suicidio.Una Carriera Televisiva DiversificataOltre aha avuto una carriera televisiva che l'ha vista apparire in diverse serie popolari, tra cui "The Young and the Restless", "Cheers" e "T.J. Hooker". Proprio sul set di "Knight Rider", serie con protagonista David Hasselhoff, i due si sono conosciuti.Matrimonio e Famiglia con David Hasselhoffe David Hasselhoff si sono sposati nel dicembre 1989 e hanno avuto due figlie, Taylor e Hayley.