Mistermovie.it - Mister Movie | Mario Giordano: «Ecco perché Berlusconi mi rimproverava in tv»

Leggi su Mistermovie.it

è una figura di spicco nel panorama televisivo italiano, con una carriera che spazia da Studio Aperto a Fuori dal Coro. In una recente intervista, ha parlato del suo percorso, delle sue opinioni su figure politiche comee Trump, e delle sue preoccupazioni per il futuro.: Da Studio Aperto a Fuori dal Coro, ed il rimprovero diha iniziato la sua carriera televisiva con Maurizio Costanzo, per poi passare a Pinocchio con Gad Lerner. La sua esperienza a Studio Aperto è stata segnata da un grande successo, con un focus sulla cronaca nera e sul Grande Fratello. "Studio Aperto funzionava alla grande: tantissima cronaca nera, moltissimi pezzi sul Grande Fratello", ha raccontato.Fuori dal Coro: l'incontro conUn aneddoto cheama raccontare riguarda un incontro con Silvio