Mister Movie | Karoshi | Cynthia Erivo si Unisce al Cast del Thriller d’Azione sui Samurai

, nota per il suo ruolo in Wicked, si è unita aldel prossimod'azione sui. L'attrice sarà protagonista insieme a Teo Yoo e Isabel May, come riportato da Deadline.Protagonista in: Und'Azione con un ToccoIl film sarà diretto da Takashi Doscher, già regista di Only e di episodi di Chicago PD. Doscher curerà anche la sceneggiatura del film.è descritto come un "aziendale con un tocco di".Dettagli della Trama e ProduzioneAl momento, non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla trama o sui ruoli degli attori. La produzione del film dovrebbe iniziare a giugno, quindi nuove informazioni saranno disponibili a breve.: Un Periodo Ricco di SuccessiPer, questo è un altro progetto importante dopo il successo di Wicked, che le è valso diverse nomination ai premi, tra cui la sua seconda nomination all'Oscar come migliore attrice.