Mister Movie | Invincible 3 | Jeffrey Dean Morgan Svela le Difficoltà nel Dare Voce a Conquest

, noto per il ruolo di Negan in The Walking Dead, ha rivelato leincontrate nelnella terza stagione di, la serie animata di Prime Video.e Yeun: Una Riunione con un Tocco di Meta-Humor, che aveva già lavorato con Steven Yeun (di) in The Walking Dead, ha scherzato sul fatto che interpretaregli ha dato l'opportunità di "a Steven la sua possibilità di redenzione", riferendosi alla morte del personaggio di Yeun per mano di Negan.La Sfida Fisica di InterpretareDurante un'intervista con Entertainment Weekly,ha descritto l'esperienza come "dura fisicamente". "Non so cosa ci sia nell'essere in una cabina di registrazione e cercare di distruggere il mondo", ha detto, "ma è davvero dura fisicamente".