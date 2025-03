Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello: Crisi emotiva in diretta per Lorenzo Spolverato, Volano Accuse

Leggi su Mistermovie.it

La relazione trae Shaila Gatta continua a essere al centro delle dinamiche del. Nelle ultime ore, Shaila ha affrontato, accusandolo di non essersi mai messo in discussione.Shaila Gatta: "Non Ti Sei Mai Messo in Discussione Come Me""Io mi sono messa sempre molto in discussione. Tu non l'hai fatto come me, avresti potuto fare di più. Io poi ho accolto ogni tua richiesta e tu non l'hai mai fatto.", ha dichiarato Shaila, mettendoalle strette.: "Che Presunzione, Mi Sono Messo in Discussione Anche Io"ha respinto le, accusando Shaila di presunzione. "Ma che presunzione hai? Anch'io ho accolto le tue insicurezze. Come puoi dirmi questo? Io pure mi sono messo in discussione!", ha replicato, prima di allontanarsi stanco della discussione.