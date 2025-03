Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello 18: Sondaggi del 7 Marzo 2025, Chi Sarà il Terzo Finalista?

La trentottesima puntata del18 si avvicina, e l'attesa per scoprire ilè alle stelle. Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e con Rebecca Staffelli come inviata del web, condurrà una serata ricca di emozioni.Chiil? IAggiornatiIdidel 7rivelano le seguenti percentuali:Shaila Gatta: 69%Chiara Cainelli: 16%Zeudi Di Palma: 9%Maria Vittoria: 6%Shaila Gatta Favorita, Ma la Sfida è ApertaShaila Gatta sembra essere la favorita per la finale, ma Zeudi Di Palma potrebbe sorprendere il pubblico. La sfida rimane aperta, e il verdetto finalesvelato da Signorini lunedì 10.Il Pubblico Ha l'Ultima Parola: Vota il Tuo PreferitoIl televoto è ancora aperto, e il pubblico ha la possibilità di influenzare il risultato.