Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello 18: Scontro Infuocato tra Lorenzo Spolverato e Alfonso D’Apice, Volano Accuse

Leggi su Mistermovie.it

La puntata delsi è aperta con un acceso confronto traD'Apice e. D'Apice ha accusatodi aver usato Chiara Cainelli per creare dinamiche nella casa, alimentando la gelosia di Shaila Gatta.D'Apice: "Hai Usato Chiara per Creare Dinamiche""Hai alimentato la dinamica della gelosia di Shaila verso Chiara. Giusto che crei le tue dinamiche vere o false che siano, ma quando ci metti in mezzo una terza persona le cose negative o positive se le prende pure lei.", ha dichiarato D'Apice.: "Non Ho Tirato in Mezzo Nessuno"ha respinto le, affermando di essere stato frainteso. "Io non ho tirato in mezzo nessuno. Se Chiara è presente nei nostri discorsi è perché vuole esserci.", ha controbattuto