Mister Movie | Grande Fratello 18 | Scontro Infuocato tra Jessica Morlacchi e Alfonso D’Apice Volano Parole Grosse

Grande Fratello 18: Scontro Infuocato tra Jessica Morlacchi e Alfonso D'Apice, Volano Parole Grosse

La finale del18 è stata teatro di un accesotraD'Apice, conforti e accuse reciproche. La, commentando la finalista Chiara Cainelli, ha usato termini pesanti, scatenando la reazione furiosa di D'Apice.Ledi: "Sta Prendendo le Semblanze di una Sgallettata"Durante la diretta,ha espresso la sua opinione su Chiara Cainelli conforti: "Sta prendendo le sembianze di una sgallettata. Si sente sto ca**o". Interrogata daSignorini, laha aggiunto: "Ne avrei usato un altro. Forse peggio e non si può dire in TV, a meno che non mi dia tu il permesso. Sei un po' profumiera".La Reazione diD'Apice: "Sei Stata Offensiva e Cattiva"D'Apice, furioso, ha replicato: "Non ti saluto neanche perché ti ho trovata molto scostumata verso Chiara.