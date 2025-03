Mistermovie.it - Mister Movie | Carlo Conti svela se il Video del Papa a Sanremo era un Falso: “Amareggiato…”

Leggi su Mistermovie.it

Reduce dal successo del Festival disi prepara al debutto del suo nuovo show "Ne vedremo delle belle". In una recente intervista a La Repubblica, il conduttore ha condiviso le sue riflessioni sul festival, esprimendo particolare amarezza per una polemica inaspettata.Il Messaggio del2025: L'Amarezza diha rivelato che l'unica polemica che lo ha colpito profondamente è stata quella relativa al messaggio del. "Hanno messo in dubbio il messaggio del: come si può arrivare a pensare che l'avesse fatto per Tale e quale? Quello mi ha amareggiato.", ha dichiarato il conduttore.: "Il Santo Padre Non Dovrebbe Essere Messo in Dubbio"ha sottolineato che, mentre chiunque può essere soggetto a critiche, il Santo Padre non dovrebbe essere messo in discussione.