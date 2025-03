Mistermovie.it - Mister Movie | Avengers: Secret Wars, Reboot dell’MCU? Le Dichiarazioni di Brad Winderbaum

, diretto dai fratelli Russo, concluderà la saga del Multiverso nel 2027. Ma porterà a undell'MCU?, capo della Marvel TV, ha risposto a questa domanda durante un podcast.: Unè Difficile per un Universo Vivo e PulsanteDurante il podcast Screen Off Script,ha dichiarato che unè "una cosa molto difficile da fare per un universo immaginario vivo e pulsante, per iniziare da zero, a causa di tutto l'investimento dei fan e dell'amore per le storie che sono arrivate finora".La Domanda a Kevin Feige: Unè Stato Discuto?Alla domanda se unfosse mai stato discusso,ha risposto che la domanda dovrebbe essere rivolta a Kevin Feige, sottolineando che, nonostante si occupi della parte televisiva, naviga nelle stesse acque dell'MCU.