Miracolo a Bari | anziana donna estratta viva dalle macerie dopo 26 ore video Salvata da una sacca d’aria

E’ ricoverata in rianimazione in osservazione al Policlinico diRosalia De Giosa, 74 anni, laieri sera tra ledella palazzina di via De Amicis crollata l’altro ieri nel capoluogo pugliese. E’ vigile. Ha riportato la rottura di due costole. E’ stata lei stessa a segnalare con dei lamenti la sua presenza ai vigili del fuoco che sono riusciti a individuarla nei pressi della zona dell’ingresso della casa. Sarebbe stata la porta blindata a creare unae a proteggerla dalla caduta dei massi consentendole di sopravvivere per circa 26 ore.“E’ stata trovata dove noi immaginavamo, all’interno dell’appartamento, nei pressi della scala perchè stava imboccando la scala per uscire. Evidentemente ha avvertito il pericolo e stava scappando. Le sue condizioni sono discrete, sembrerebbe.