Ministro Esteri storia e realta’ affermano che Taiwan e’ parte inalienabile della Cina

Lae lachee’ una, ha dichiarato oggi ildegliWang Yi. Quest’anno ricorre l’80mo anniversarioripresa di, ha dichiarato Wang in una conferenza stampa a marginesessione annuale in corso dell’Assemblea nazionale del popolo. La vittoriaGuerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese ha riportatosotto la giurisdizione sovrananel 1945, ha dichiarato il funzionario. Sia la Dichiarazione del Cairo che la Dichiarazione di Potsdam, emesse dalle principali nazioni vincitriciSeconda guerra mondiale, hanno dichiarato in termini espliciti chee’ un territorio che il Giappone ha rubato ai cinesi e che deve essere restituito alla