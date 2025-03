Lopinionista.it - Minghi ricorda Bruno Pizzul: “Persona garbata e preparata”

ROMA – “, altra. Attento, tecnico, obiettivo e sensibile, ha accompagnato tante nostre avventure. Era essenziale e amava, come me, la sintesi. Oggi i telecronisti gridano e si occupano di gossip. Lui, signorile e compassato, attento e preciso, usava un Italiano eccellente sia per l’aspetto sportivo che per quello l’umano”.È quanto scrive sulla sua pagina Facebook Amedeondo il telecronista.L'articolo: “” L'Opinionista.