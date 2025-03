Ilrestodelcarlino.it - “Mina incontra Modugno“, la musica diventa sentimento eterno

GRADARATeatri d’Autore, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da Amat con i Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, oggi alle ore 21,15 al Teatro Comunale di Gradara propone, spettacolo di e con Arianna Talè e Domenico Santarella. Lo spettacolo, in un connubio di, danze e racconti, attraversa e incrocia le vite di due colossi della storia e dellaitaliana nel mondo,e Domenico. È la divertente, romantica e appassionante storia di “Mimì“ un popolano dai grandi sogni che, grazie al suo talento e alla sua deterzione, riesce a realizzare il desiderio dire un artista di successo nonostante le mille difficoltà. Il viaggio parte dalle sue prime divertenti canzoni in salentino ispirate alla sua amata e mai dimenticata Puglia, che parlano del mare, del sole, di pescatori, ditori, di cicorie, di tamburelli, di grilli innamorati, di svegliette, di donne dai capelli ricci, per poi passare alle canzoni in napoletano divenute parte della quotidianità di tutti i tempi come Tu si na cosa grande, O cafè, Resta cu me, Io mammeta e tu, Lazzarella, fino ad arrivare ai successi mondiali in lingua italiana come Vecchio frack, Meraviglioso, Piove, La lontananza, Nel blu dipinto di blu.