News.robadadonne.it - Millie Bobby Brown svela il suo vero secondo nome (non è “Bobby”) intervistata da Chris Pratt

Leggi su News.robadadonne.it

ha “scioccato” il collega di set in The electric state,, rivelando per la prima volta che il suonon è in realtà.Durante un’intervista condotta proprio dall’attore,ha infatti rivelato che ilè Bonnie e, alla richiesta dise quindi ilcompleto fosseBonnie, la ventunenna ha risposto: “No. Non è. ÈBonnie. Non l’ho mai detto a nessuno.”Alla domanda sul perché avesse deciso di adottare il, quindi, l’interprete di Stranger Things ha scherzato: “Per una stron**ta e per farmi due risate”. Vi raccomandiamo. La risposta dia chi le dice che a 21 anni sembra una "vecchia milf divorziata" L'attrice ha risposto in maniera molto matura alle critiche sul suo aspetto, giudicato troppo "adulto", lanciando un monito e un invito alla rifles.