Ilfattoquotidiano.it - “Miliardi di versamenti a persone di 150 anni”. Le fake news di Trump e Musk sulla Social security per giustificare i tagli

Donaldl’ha ripetuto anche nel suo discorso di due giorni fa al Congresso: nei database dellastatunitense, il sistema di previdenzae che versa pensioni di vecchiaia e di reversibilità e trattamenti di disabilità, compaiono quasi 20 milioni di ultracentenari. Tra cui 7,5 milioni di over 130. “E a molti di loro vengono versati dei soldi“, ha sostenuto il presidente condannando lo spreco di denaro pubblico. Di raddrizzare la situazione è ovviamente incaricato il team di Elon, che ha definito la“il più grande schema Ponzi di tutti i tempi” con cui vengono “rubati 100di benefit all’anno“. Il problema è che le cose non stanno così. I numeri messi in fila per provare lo “scandalo” non dimostrano nulla. Intanto lo stesso funzionarioiano scelto per guidare ad interim l’agenzia ha ammesso perplessità sulo del 12% dei dipendenti deciso dal Doge.