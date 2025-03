Milanotoday.it - Milano si tinge dei colori d'Irlanda: tutti gli eventi per San Patrizio 2025

Leggi su Milanotoday.it

Dal 9 al 17 marzo ae in tutta Italia torna l'Ireland Week, la settimana dedicata alla cultura, all'arte e alla tradizione della magica isola di Cork. Per l'occasionesi trasforma in un crocevia di eccellenze irlandesi, un vero viaggio affascinante attraverso la cultura di.