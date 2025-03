Gqitalia.it - Milano per un giorno si è trasformata in un circuito a cielo aperto color rosso Ferrari

Leggi su Gqitalia.it

Le porte di Piazza Castello Cadorna, a, si sono simbolicamente aperte giovedì 6 marzo, ben prima che l’evento Scuderiax Unicredit prendesse ufficialmente il via. Dalle prime ore del mattino i tifosi hanno iniziato ad affollare la piazza, desiderosi di assicurarsi un posto in prima fila per vedere da vicino Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Per molti di loro quelle porte erano aperte da giorni, se non addirittura settimane. Perché essere un fan della, soprattutto in un’era che si appresta a vedere Hamilton vestire di, è un’esperienza totalizzante.Tifosi davanti a Piazza Castello alle 10:00 del mattinoCiò che ha reso questo evento particolarmente speciale è stato vedere come la Formula 1, e in particolare la, riescano a unire persone di tutte le età e provenienze.