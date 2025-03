Lapresse.it - Milano, ‘manifesto vivente’ di Cristina Donati Meyer per l’8 Marzo

Leggi su Lapresse.it

Alla vigilia dell’8, la piazza di San Babila si trasforma in un atto di denuncia grazie all’opera “Anatomia del patriarcato: non (solo) corpi” di. L’artivista (attivista e artista) milanese, nota per le sue installazioni pubbliche a sfondo sociale, porta in scena un femminismo crudo e viscerale, capace di scuotere le coscienze.L’opera, realizzata con manichini in frantumi, racconta la violenza sistemica sulle donne: ogni frammento riporta numeri e parole che pesano come macigni – disparità salariale, femminicidi, insulti sessisti. Non una celebrazione, ma una ferita aperta nella città, un monito che ricorda come l’8sia ancora una battaglia.“Questa non è arte decorativa: è un grido”, afferma. “Ogni pezzo rappresenta un’ingiustizia che subiamo ogni giorno.