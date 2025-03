Ilgiorno.it - Milano, incastrati i piromani incubo di Niguarda: 21 mezzi incendiati. I tre (giovanissimi) filmavano le loro “imprese”

, 7 marzo 2025 – Due giovani (due minorenni e uno maggiorenne all’epoca dei fatti) sono stati indagato in stato di libertà dalla polizia di statopoiché ritenuti responsabili di diversi incendi dolosi in zona. In particolare, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Greco Turro, a seguito di un’articolata attività di indagine, sono riusciti a identificare gli autori di otto incendi dolosi avvenuti tra il 6 marzo e il 12 maggio 2024 ai danni di 18 autovetture, 2 motoveicoli e un ciclomotore. I due indagati minorenni all’epoca dei fatti sono stati deferiti in relazione a tutti gli episodi e l’indagato maggiorenne per la partecipazione in uno di essi. In tutti i casi, il modus operandi adottato è stato sempre lo stesso: i giovani forzavano il tappo del serbatoio, spruzzavano all’interno di esso una sostanza infiammabile per poi, con l’ausilio di fiammiferi o altri tipi di innesco, appiccare l’incendio e allontanarsi, dopo aver filmato l’azione.