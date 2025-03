Dayitalianews.com - Milano, Extinction Rebellion contro Tesla, la protesta degli attivisti: “Tesla deve rispondere delle proprie azioni”

Mani incollate alle vetrine e slogan provocatoriil CEO di, Elon Musk: frasi come “Fascisti su Marte” e “, paga per le tue colpe” campeggiano su magliette e striscioni esposti daglidurante la manifestazione. Attraverso i social, i promotori dell’azione hanno spiegato le loro motiv: “Siamo preoccupati che persone con un’enorme concentrazione di ricchezza e potere, come Musk, possano compromettere ogni speranza di una transizione ecologica equa e sostenibile”. Glisottolineano inoltre il carattere simbolico della loro: “Mettiamo in gioco i nostri corpi per mostrare a tutti dove può condurre l’avidità senza freni del capitalismo”.Un’azione globaleMuskSecondo quanto dichiarato dall’associazione promotrice, laè stata organizzata il giorno successivo all’approvazione del ddl Spazio alla Camera e rientra in una più ampia mobilitazione internazionaleil patron di