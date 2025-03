Lapresse.it - Milano-Cortina, Salvini: “Stiamo recuperando tutti i ritardi”

“Lombardia capitale europea dello sport, da questo punto di vista dei motori: il primo weekend di maggio sono attese 60mila persone. Tantissimi appassionati, vuol dire anche un indotto di sport ma di business, di turismo, di affari, di milioni di euro alle imprese e agli artigiani. Con un occhio alle Olimpiadi invernali di“. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo, a Palazzo Lombardia, a, a margine dell’evento di presentazione della tappa di Cremona del campionato mondiale di superbike in programma dal 2 al 4 maggio. “Alle Olimpiadi Invernali, che ho l’onore di accompagnare,e conto che, grazie ai volontari, grazie ai sindaci, grazie agli appassionati, sarà un momento straordinario non solo per la Lombardia ma per tutta Italia.