Tg24.sky.it - Milano, conferenza sulle minacce ibride per la sicurezza delle infrastrutture critiche

Leggi su Tg24.sky.it

Si è conclusa ieri lae Nuove Sfide per la Protezione”, un evento che ha riunito esperti del settore, autorità, e professionisti della, per discutere le crescentiche minano lafondamentali per la nostra società. La, organizzata dal Comando Squadra Aerea 1a Regione Aerea dell’Aeronautica Militare (CSA 1a RA), in collaborazione con l’Università del Salento, Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, e con l’Università del Campus Bio-Medico di Roma, si è svolta presso il Palazzo dell’Aeronautica Militare di. Il Comandante del CSA 1a RA ha evidenziato come “Laodierna è un’ulteriore conferma di come il CSA 1a RA svolge un ruolo aggregante nel contesto locale su temi rilevanti e altamente tecnologici, come quello trattato oggi”.