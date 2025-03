Tg24.sky.it - Milano, bus con 44 bambini a bordo tampona un Tir: gravissimo l'autista

Grave incidente stradale sulla A4 all'altezza dell'uscita di Cormano, in provincia di. Un bus che trasportava una scolaresca di una scuola elementare di Ivrea, con 44ed alcune insegnanti, hato un tir andando a finire sul guard-rail. Il conducente 43enne del bus, diretto nel bergamasco, è stato trasportato in gravissime condizioni al Niguarda. Due insegnanti e duesono stati invece ricoverati in codice giallo e si trovano rispettivamente all'ospedale Bassini di Sesto San Giovanni () e al San Raffaele di