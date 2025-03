Milano bus con 44 bambini a bordo tampona un tir | autista gravissimo ferite due bimbe

Leggi su Ildifforme.it

Una scolaresca di una scuola elementare di Ivrea è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale sulla A4 in direzione di Venezia, all’altezza dell’uscita di Cormano, in provincia di. Il pullman su cui si trovavano i piccoli, accompagnati da quattro maestre, hato un tir, finendo poi contro il guardrail. Immediati i soccorsi, che .L'articolo, bus con 44un tir:dueproviene da Il Difforme.