Cityrumors.it - Milano, arrestato un boss della mafia turca attiva in Europa

E’ statoun membro di una pericolosa organizzazione criminalein.Un uomo, componente di un gruppo di fuoco, al serviziopotente organizzazione. Nei confronti dell’, raccolte anche informazioni di coinvolgimenti pesanti. Un’organizzazione criminalecon ramificazioni in tuttasta emergendo come una delle reti più pericolose nel panoramacriminalità organizzata internazionale.un’associazione transnazionale composta prevalentemente da cittadini turchi Cityrumors.it foto AnsaTra traffico di droga, riciclaggio di denaro e attività illecite di vario genere, il gruppo opererebbe su larga scala. Le autorità europee sono in allerta, intensificando le indagini per smantellare una rete che si muove nell’ombra, ma con un’influenza sempre più evidente nei circuiti del crimine transnazionale.